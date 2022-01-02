Şanlıurfa'da kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil markette hasara yol açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazası sonrası kontrolden çıkan otomobil, markette hasara neden oldu.

K.E. idaresindeki 07 CBU 05 plakalı otomobil ile Y.D. yönetimindeki 09 AEN 704 plakalı otomobil, Cudi Paşa Kavşağı'nda çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobillerden biri kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak dururken, diğer araç kavşakta marketin önündeki içecek dolaplarına çarparak iş yerinin camlarını kırdı.

Kazada hafif yaralanan sürücü K.E, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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