Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, merkez Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza sonrası taraflar şikayetçi olmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne gitti. Bu sırada merkez önünde toplanan sürücülerin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

