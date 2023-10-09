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Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

09.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Hamidiye Mahallesi'nde komşu yabancı uyruklu aileler arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mustafa Katip (17), Mahmut Kneysavi (30), Enes Kneysavi (31) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Enes Kneysavi, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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