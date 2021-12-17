Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdurrahman Yaşar'ın kullandığı 44 LL 884 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden zemine düştü.

Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Ali ve Hüseyin Yaşar yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz