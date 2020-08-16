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Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mesire alanları ve parklarda maske ve fiziki mesafe denetiminde bulundu.Mart ayında Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerin alındığı Şanlıurfa’da, kontrollü sosyal hayat sürecinde uyulması gereken maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirleri sıkı şekilde denetlenmeye devam ederken, son 24 saatte bin 266 personelden oluşan 295 denetim ekibi görev aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mesire alanları ve parklarda maske ve fiziki mesafe denetiminde bulundu.
Mart ayında Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerin alındığı Şanlıurfa’da, kontrollü sosyal hayat sürecinde uyulması gereken maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirleri sıkı şekilde denetlenmeye devam ederken, son 24 saatte bin 266 personelden oluşan 295 denetim ekibi görev aldı. Hafta sonu olması münasebetiyle denetimlerini şehrin muhtelif yerlerindeki parklar, dinlenme alanları, sosyal tesisler, mesire alanları, pazar yerleri ve düğün salonlarında yoğunlaştıran denetim ekipleri, 15 Ağustos 2020 günü 3 bin 64 noktayı denetledi.
Kuralları ihlal ettiği belirlenen 28 işyeri ve 85 kişi hakkında cezai işlem yapan denetim ekipleri, 76 bin 892 TL idari para cezası kaydetti. Maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 130 kişiye toplam 126 bin TL tutarında para cezası yazan ekipler, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan bin 315 adresi kontrol ederek, karantina tedbirlerine uymayarak adreslerini terk ettiği belirlenen 7 kişiyi evlerine çağırarak 3 bin 150’şer TL para cezası yazdı.
İl Hıfzıssıhha Kararı ile karantina tedbirini ikinci kez ihlal edenler, karantina yurtlarında denetim altında tutularak, 14 günlük karantina sürecini tamamlayacağı belirtildi.

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