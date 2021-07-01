Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında evde aşı uygulaması başlatıldı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında, kentte, kamu, üniversite ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve halkın yoğun şekilde bulunduğu noktalarda oluşturulan mobil aşı istasyonlarından sonra aşılama sayısının yükseltilmesi amacıyla evde aşı uygulamasına da geçildi.

Kent merkezi, tüm ilçeler ve kırsal mahallelerde başlatılan evde aşı uygulamasına İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 150 ekip katılıyor.

Yapılan planlama doğrultusunda 15 Temmuz 2021'e kadar tüm kapıları çalmayı hedefleyen ekipler, vatandaşlara salgın karşısında aşılanmanın önemini anlatarak aşılanmalarını sağlayacak.

Pazar günleri hariç, haftanın altı günü devam edecek aşılama çalışmasında yer alan görevliler, İl Sağlık Müdürlüğü personel kimliği taşıyacak.

