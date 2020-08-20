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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 191 bin 912 lira ceza kesildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 191 bin 912 lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 191 bin 912 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 386 ekibin dün yaptığı uygulamada 5 bin 633 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 282 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal edenlere de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 191 bin 912 bin lira ceza uyguladı.

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