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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası

24.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para ceza

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 108 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 923 kişiden oluşan 474 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 108 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler 2 bin 604 işletmede de denetim yaptı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 423 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

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