Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 108 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 923 kişiden oluşan 474 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 108 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler 2 bin 604 işletmede de denetim yaptı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 423 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

