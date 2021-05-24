Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 108 kişiye ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 923 kişiden oluşan 474 ekip, denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 108 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ekipler 2 bin 604 işletmede de denetim yaptı.
Öte yandan telefonla talepte bulunan 423 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.
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