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Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

13.08.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Ömer Faruk Yangıncı (21) yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki Enes Emre Bayin (17) yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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