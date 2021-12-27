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Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

27.12.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitrindeki bir miktar altını alıp kaçan silahlı maskeli 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'daki kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli 2 kişinin vitrindeki bir miktar altını alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli 2 kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdi.

Daha sonra vitrindeki bir miktarı altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran zanlılar kaçtı.

Yaklaşık 1 ay önce açıldığı öğrenilen iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu arada, panik butonunun olmadığı kuyumcudaki soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Yaklaşık 15 gün önce Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, valilik tarafından alınan karar doğrultusunda kent genelindeki kuyumcularda kamera ve panik butonu bulundurulmasını zorunlu hale getirmişti.

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