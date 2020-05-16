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Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.05.2020 00:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi."

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

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