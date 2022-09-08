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Şanlıurfa'da mısır yüklü kamyonda 119 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

08.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent genelinde 122 kilo 661 gram sentetik uyuşturucu ile 200 gram esrarın ele geçirildiği operasyonlarla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 122 kilo 661 gram sentetik uyuşturucu ile 200 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde mısır yüklü bir kamyonu durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada mısırların içerisine gizlenmiş 119 kilo 460 gram skunk ele geçirdi.

Ekiplerce Siverek ilçesinde bir otomobile yapılan operasyonda ise aracın LPG tankına ve kapı içlerine gizlenmiş 3 kilo 201 gram metamfetamin bulundu.

Kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda da 200 gram esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Şanlıurfa uyuşturucu operasyon

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