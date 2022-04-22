Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, yolda ölü bulundu.

İlçenin Tülmen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

