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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

04.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Demir'in (18) kullandığı 64 BE 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 43'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Ender Enes Demir (14) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Serkan Demir ile Mehmet Uğran (29) tedavi altına alındı.

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