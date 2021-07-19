Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaşar Alabaş'ın kullandığı 06 EC 4053 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 18. kilometresinde fıstık bahçesine devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Aysel, Ayşe Gizem ve Ahmet Alabaş, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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