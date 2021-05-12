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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

12.05.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Demir'in kullandığı 33 FV 596 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 27. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Otomobilde bulunan yolculardan Hanım, Enes, Emir ve Berat Demir ile Neclan Aslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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