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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Cumali A.’nın kullandığı 06 BN 1449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Cumali A. ile birlikte Devrim A., Selcan A., Caner A., Sariye A. ve Ferda A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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