YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.01.2021 20:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdris Ağolday idaresindeki 67 ZY 531 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 6. kilometresinde Sabri Garip yönetimindeki 63 ABD 028 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Eyüp Heşe ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Heşe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Garip'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Ebru Eczanesi
Haliliye
Huzur Eczanesi
Haliliye
Velioğlu Eczanesi
Haliliye
Ak Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.