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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

29.08.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hülya Çivi idaresindeki 46 ABJ 378 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 90. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çivi ile araçtaki İbrahim Yıldız, Murat Cerit ve İbrahim Demirci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Demirci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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