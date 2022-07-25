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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

25.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İzzet Akbaş'a (16) plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Güvenlik ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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