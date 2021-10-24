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Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

24.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 çocuk, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Abdusselam S. (14), Eyyüp Ensar Ç. (9) ve Ü.S. (17), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cenazeleri, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Siverek ilçesinde dün Ü.S. (17) idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Çatak Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, Muhammed S. (4) yaşamını yitirmiş, Ü.S. ile Abdusselam S. ve Eyyüp Ensar Ç. yaralanmıştı.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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