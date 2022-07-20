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Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

20.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 19 kilogram esrar, 800 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, LPG deposu içerisine gizlenmiş 19 kilogram esrar, 800 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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