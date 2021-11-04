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  4. Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

04.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim Ural idaresindeki 01 DLL 14 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometrede karşı yönden gelen İbrahim Taştan'ın kullandığı 63 YY 231 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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