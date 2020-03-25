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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa TOKİ-Akçakale Çevre Yolu’nun 8’inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa TOKİ-Akçakale Çevre Yolu’nun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Yılmaz Demirbilekli idaresindeki 34 VLZ 70 plakalı otomobil, Yahya Tekdoğan yönetimindeki 63 MC 622 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazada sürücüler yara almazken yolcular Leyla Yıldız (27) ve Üveyiş Demirbilekli (64) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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