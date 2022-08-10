Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin pamuk tarlasına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Abdi E'nin kullandığı 34 PB 0304 otomobil Gölcük Mahallesi'nde pamuk tarlasına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hilal, Zeynep, Salih, Emine E. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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