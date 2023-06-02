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Şanlıurfa'da polis yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere götürdü

02.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arka bacakları yaralı olduğu için yolun karşısına sürünerek geçmeye çalışan köpeğin polis ekiplerince alınıp veterinere götürülmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda, yoğun trafiğin bulunduğu sırada, arka iki bacağı yaralı olduğu için sürünerek karşıya geçmeye çalışan köpeği fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, trafiği kontrollü olarak kesti.

Daha sonra köpeği kucağına alan polis memuru, araç trafiğinin olmadığı alana taşıdığı yaralı köpeği araçla veterinere götürdü.

Olay anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya adresinde yapılan paylaşımda ise köpeğin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Türk Polisinin merhametini ve hayvan sevgisini temsil eden personellerimize teşkilatımız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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