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Şanlıurfa'da polislere ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

11.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da polislere ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da bir araçtan açılan ateş sonucu iki polisin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde dün akşam çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerine bir araçtan ateş açılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında M.O, S.D. ve İ.C, olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yaralanan polis memurlarından biri taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu dün merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe almış, bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralanmıştı.

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