YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu

Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu

15.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Şehirde sağanak devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma sürüyorŞanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma sürüyor
Fatih'te cinayetle sonuçlanan park yeri kavgasına ilişkin 2 zanlı tutuklandıFatih'te cinayetle sonuçlanan park yeri kavgasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sağanak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:39
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.