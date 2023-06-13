Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde annesi ve komşularıyla gezen 3 yaşındaki Müberran Ceren Avar, 4 gün önce sahipsiz köpeğin saldırması sonucu başından ve yüzünden yaralandı.

Çevredekiler tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Avar, sevk edildiği Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki bazı hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Baba Abdulkadir Avar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını isteyen Avar, "Çocuğumun psikososyal destek almasını, yüzünde kalıcı iz olmaması için destek verilmesini istiyorum. Yaşadığımız mağduriyeti başkasının da yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum." dedi.

Avar'ın komşusu Mahmut Uysal da saldırının bir anda gerçekleştiğini anlatarak, "Engelliyim zar zor yetiştim. Baktım ki köpek çocuğa saldırmış. Allah'tan etrafta 3-4 kişi vardı onlar olmasaydı çocuğu paramparça ederdi." diye konuştu.

