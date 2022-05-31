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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

31.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Karakurt (29) idaresindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karakurt ile otomobildeki Emrah Efe (28), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emrah Efe, kurtarılamadı.

Efe ile Karakurt'un Güvenli İsmail Hakkı Bucak İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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