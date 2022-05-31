Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Karakurt (29) idaresindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karakurt ile otomobildeki Emrah Efe (28), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emrah Efe, kurtarılamadı.

Efe ile Karakurt'un Güvenli İsmail Hakkı Bucak İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz