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Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

26.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aligöl Mahallesi'nde bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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