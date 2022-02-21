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Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

21.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü gerçekleştirdi.

Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi.

Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirmişti.

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