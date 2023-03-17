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Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

17.03.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel baskınına uğrayan Şanlıurfa'nın muhtelif bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Sağanağın ardından taşan Karakoyun deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek verdi.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıyor.

Su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

AKÇAKALE YOLUNDA ULAŞIMIN NORMALLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde yaşanan su taşkını nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Güvenlik güçleri, araçların alternatif yollardan ulaşım sağlayabilmesi için çaba gösteriyor.

Kara yolundaki su birikintisinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

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sel Şanlıurfa temizlik

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