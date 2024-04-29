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Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

AA AA
29.04.2024 13:54
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Açık artırmayla sembolik olarak satışa sunulan arpanın kilogramı 14 lira 10 kuruştan alıcı buldu.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde çiftçi İbrahim Çekçel'in hasadını yaptığı sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda açık artırma usulüyle törenle satışa sunuldu.

Sembolik olarak düzenlenen açık artırmada, arpanın kilogramı 14 lira 10 kuruştan alıcı buldu.

Törende çiftçi Çekçel'e, Şanlıurfa Zahireciler Odası tarafından altın hediye edildi.

Oda Başkanı Feridun Turan, törende yaptığı konuşmada, yılın ilk arpasının piyasaya sunulduğunu söyledi.

Turan, bu sene arpa ve buğdayda yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

Çiftçi Çekçel de yaklaşık 10 dönüm araziye ektiği arpadan 3 ton ürün elde ettiğini ifade etti.

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