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Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü

16.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Şanlıurfa'da etkisini sürdürdü.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 44 derece ölçüldüğü kentte, yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklar nedeniyle önceki aylara göre daha sakin olduğu gözlendi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlerken bazıları da buzlu içecekler ve meyan şerbeti içerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Mustafa Duru, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, çocuklarla geldiği kentte Balıklıgöl'deki yeşil alanlarda dinlenmeye çalıştıklarını söyledi.

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Şanlıurfa Balıklıgöl su gölge

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