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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

14.09.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Gözaltı Şanlıurfa Haliliye jandarma operasyon

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