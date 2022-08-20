Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaköprü ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 167 mermi, 2 şarjör ile 83 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz