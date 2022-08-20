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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

20.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaköprü ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 167 mermi, 2 şarjör ile 83 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

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