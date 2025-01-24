Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Vali Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlediğini belirtti.
Aramalarda 3 uzun namlulu tüfek, 13 tabanca, 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 34 şarjör ve 555 merminin ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.
Şıldak, işlemleri tamamlanan 1 zanlının tutuklandığını aktardı.