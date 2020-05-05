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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu silahlara ait 14 şarjör, 100 mermi, 120 av tüfeği fişeği ile 2 buçuk kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Operasyon Şanlıurfa

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