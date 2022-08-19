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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada yaralanan Burhan G. ve İsmail G, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Burhan G, kurtarılmadı.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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