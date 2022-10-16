Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçe kırsalındaki Sumaklı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle akrabalar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla yaralanan V.A. (42) ile F.A. (23) çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan V.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.A'nın ise tedavisi sürüyor.
Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz