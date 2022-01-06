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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

06.01.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çevre yolu inşaatı yakınlarında alacak meselesi iddiasıyla iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Ş. (30) ile Kadir Ş. (34) yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Suruç Devlet Hastanesine giden yaralılardan Hüseyin Ş, kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Kadir Ş'nin tedavisi sürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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