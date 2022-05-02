Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kışla Mahallesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan İ.C. ve M.C, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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