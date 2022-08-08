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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.08.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa Suruç silahlı kavga yaralı

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