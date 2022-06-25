Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 gıda ürününü imha etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.
Bu kapsamda Şair Nabi ile Sancaktar Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
El konulan 3 bin 246 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.
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