Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş çikolata, şeker ve hurmalar imha edildi

Haliliye Belediyesince Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince pastane, kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 175 kilogram bayram çikolatası, 22 paket çikolata, 18 kilogram şeker ve 80 kilogram hurmaya el konuldu.

Ürünler zabıta ekiplerince imha edildi, işletmeciler hakkında ise işlem uygulandı.

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