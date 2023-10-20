Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince "organize suç örgütlerine yönelik faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması"na yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kendilerini "El Halef" çetesi olarak isimlendiren, "göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, şantaj ve silah kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik istihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 organizatör ve 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramada, 2 bin dolar nakit, 20 bin 45 lira, 25 bin Suriye lirası, 2 ruhsatsız tabanca, 32 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 280 av tüfeği fişeği, 70 gram metanfetamin maddesi, 5 gram plaka esrar, 1 hassas terazi, 8 kırımızı reçeteli ilaç, 7 uyuşturucu hap, 8 tüp içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 35 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 elektroşok cihazı, 10 farklı şekil ve boyutlarda gizli kamera ile çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi.

