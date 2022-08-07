YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

07.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Haliliye ilçesi kırsalı Karaali Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir (20) akıntıya kapıldı.

Gençlerin kaybolması üzerine çevredekiler ihbarda bulundu.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gençlerin bulunması için su altında ve su yüzeyinde arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyorGüneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (1)
Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kestiBahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:55
Sabah
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
21:00
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.