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Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

17.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

İlçe kırsalından geçen sulama kanalında hareketsiz bir kadın gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kadının kimliği ile ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa Sulama kanalı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:22
Yatsı
20:45
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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