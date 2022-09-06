Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Büyükoba Mahallesi'nde eşi Arzı E'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde Mahmut E, tartıştığı eşi Arzı E'yi (33) dün tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz