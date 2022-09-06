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Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı

06.09.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Büyükoba Mahallesi'nde eşi Arzı E'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde Mahmut E, tartıştığı eşi Arzı E'yi (33) dün tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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